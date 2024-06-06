Сийярто обвинил в Европу в том, что она допускает кровопролитие на Украине

Европейские страны пресекают контакты с Россией и не используют дипломатию для разрешения конфликта на Украине, из-за чего с каждым днем погибает все больше и больше людей. Об этом телеканалу "Звезда" заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Если мы не говорим друг с другом, если пресекаем любые контакты для взаимодействия и если не используем дипломатические инструменты, эта война не закончится. Я думаю, в этом настоящая вина - что с каждым днем этой войны все больше и больше людей погибает", - сказал он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



Он отметил, что не чувствует вину за то, что "посылает неправильные сигналы", посетив ПМЭФ, поскольку не считает стремление к миру "неправильным сигналом". По его словам, принимая санкции в ответ на начало специальной военной операции на Украине, Евросоюз надеялся "поставить на колени российскую экономику" и приблизить окончание конфликта, но его политика провалилась.

"Россия не стоит на коленях, а мы так и не приблизились к миру, санкции провалились", - подчеркнул Сийярто.



Для завершения конфликта нужен диалог, констатировал глава венгерской дипломатии.

"Эта война завершится не на поле боя, мы не найдем решение на поле боя - на нем останутся только мертвецы, руины и разрушения. Нам нужно завершить эту войну, чтобы наступил мир, и единственный способ - это переговоры", - резюмировал Сийярто.



Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.