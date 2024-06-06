Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Почему Зеленский не сможет договориться о мире

Автор Responsible Statecraft Тед Снайдер заявил, что конфликт с Россией стал «кошмаром» для Украины - ВСУ лишились сотен тысяч солдат, с каждым днем страна теряет все больше земель и шансы Киева на достижение любой из его целей уменьшаются. Владимир Зеленский «кормил обещаниями» украинцев и теперь ему будет очень сложно договориться о мире, считает автор статьи.

Чтобы мотивировать как украинцев, так и союзников Киева, Зеленский пообещал возвращение к границам 1991 года и контроль над Крымом. По мнению Снайдера, в реальности Украине грозит потеря новых территорий. Кроме того, Зеленский на законодательном уровне запретил переговоры с Россией, что еще больше осложняет ситуацию для него, предупредил автор. Если Зеленский решит отказаться от этого запрета, на него начнут давить ультраправые украинские силы - ранее они пригрозили, что он «будет висеть на каком-нибудь дереве на Крещатике», если «предаст» их. Выходом из положения может стать создание новой инклюзивной структуры европейской безопасности, которая включит в сотрудничество Россию, считает автор статьи. Эта новая структура могла бы устранить необходимость вступления Украины в НАТО и избавить Зеленского от личной ответственности.

Politico: для евреев нет хорошего выбора в Европе

Глава Конференции европейских раввинов, гражданин Швейцарии Пинхас Гольдшмидт рассказал в своей статье для Politico, что не стал бы голосовать на июньских выборах в Европарламент. По словам Гольдшмидта, он и многие его единоверцы сталкиваются с дилеммой в своих политических предпочтениях: по всей Европе основные и левые партии, которые традиционно пользовались поддержкой евреев, стали активнее критиковать Израиль и «сочувствовать растущему антисемитизму на континенте».

В то же время партии правого толка, в том числе некоторые крайне правые партии, исторически связанные с антисемитизмом, теперь больше поддерживают Израиль и занимают решительную позицию против исламского экстремизма. Однако их позиции часто пропитаны расизмом и ксенофобией. По мнению Гольдшмидта, это еще раз указывает, что на карту поставлено само будущее европейских евреев, а их положение в Европе становится все более шатким.

Украина станет главной темой на торжествах в Нормандии

В четверг, 6 июня, западные лидеры встретятся в Нормандии в честь 80-й годовщины высадки союзников. Настроения на этой встрече вряд ли будут оптимистичными, пишет Politico. Ожидается, что западные политики возложат цветы к могилам павших, а затем «выступят единым фронтом» и пообещают непоколебимую поддержку Украине. Но ситуация на полях сражений и масштабные сдвиги в глобальной политике говорят о другом, отмечает издание.

Российские силы активно продвигаются на Харьковском направлении, а западная поддержка Киева больше не кажется незыблемой. Обещания поддержки и солидарности с Украиной могут оказаться пустыми, поскольку мир готовится к потенциально сейсмическим изменениям, подчеркивает Politico. В ЕС опасаются, что Украина может лишиться своего самого важного союзника, если этой осенью Джо Байден проиграет Белый дом Дональду Трампу.

Bloomberg: РФ заинтересовалась урановыми активами Франции в Африке

По словам осведомленных источников Bloomberg, Россия стремится получить урановые активы в Нигере, принадлежащие контролируемой государством французской компании. Агентство назвало это еще одним вызовом интересам Запада в Африке.

Речь идет о компании Orano. Как утверждают источники Bloomberg, представители РФ обсуждали с руководством Нигера приобретение активов «поддерживаемой Францией» компании. Пока непонятно, каких именно активов касаются переговоры, никаких решений еще не принято, подчеркивает агентство.

National Interest: Россия не смирится с уходом Армении

Россия не приемлет выхода бывших советских республик из евразийской сферы влияния и многосторонних организаций, которые связывают Москву с этими странами, пишет The National Interest. Премьер-министр Армении Никол Пашинян недавно заявил, что поддерживает европейскую интеграцию. По его словам, сейчас в Ереване обсуждают множество новых возможностей, включая членство в Евросоюзе.

Также Пашинян допускал выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Для вступления в ЕС потребовался бы «Армексит» от возглавляемого Россией Евразийского экономического союза (ЕАЭС), поскольку ни одна страна не может принадлежать к двум таможенным союзам сразу, отмечает The National Interest. По версии издания, Москва не стала бы мириться с этим. NI подчеркивает, что Москва контролирует энергетический сектор Армении, кроме того, в России проживают около 850 тысяч армян - почти треть населения Армении. Также Армения стала крупным реэкспортером западных товаров в Россию на фоне санкций.