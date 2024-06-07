Еврокомиссия планирует начать переговоры о приеме Украины в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) даст рекомендацию начать в июне переговоры с Украиной о вступлении в Европейский союз. Об этом сообщает Financial Times (FT).

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По информации источников издания, ЕК хочет таким образом продемонстрировать поддержку Киеву до начала председательства Венгрии в Евросоюзе. 7 июня она объявит, что Украина теперь соответствует необходимым критериям для вступления в сообщество, включая антикоррупционные меры, ограничения на политическое лоббирование, правила декларирования активов государственных служащих и защиту языков, используемых национальными меньшинствами, отметили источники.

1 июля Венгрия сменит Бельгию на посту временного председателя Совета ЕС. Полномочия Будапешта в этом качестве продлятся полгода — до конца 2024 года.

5 июня сообщалось, что двенадцать стран Евросоюза настаивают на ключевом следующем шаге в процессе присоединения к объединению Украины и Молдавии.

В конце мая агентство Bloomberg писало, что Венгрия блокирует достижение странами Евросоюза договоренности, которая позволит приступить к переговорам о вступлении Украины в блок.