Молдавский народ всегда будет дружить с Россией, на взаимоотношениях стран не отразятся никакие действия политиков, убеждена глава Гагаузии Евгения Гуцул. Сотрудничество двух государств складывалось столетиями, подчеркнула она в беседе с RT.

Гуцул заявила, что Россия и Молдавия смогут сохранить дружеские отношения и взаимовыгодное сотрудничество, несмотря на действия, которые предпринимает правящая партия PAS во главе с президентом Майей Санду.

«Мы должны соблюдать и должны иметь те же дружеские отношения, которые у нас складывались сотни лет», — сказала она.



Напомним, Гуцул принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. В ходе форума эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов, в том числе – развитие международных экономических отношений.