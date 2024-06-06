Владимира Зеленского могут заменить бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный или экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом заявил экс-депутат Рады Владимир Олейник, передает РИА Новости.

По его словам, соответствующую ротацию могут провести Соединенные Штаты Америки. Олейник отметил, что в резерве у США в настоящее время есть несколько кандидатур «в зависимости от поставленных задач».

«Если, например, будет задача продолжать конфликт и не идти на какие-нибудь мирные соглашения (...), то такая фигура — Залужный. Он имеет большой авторитет на Украине. (...) Если [будет задача] вести разговор о возможной фигуре для участия в переговорах, то такая фигура — это Разумков. Он достаточно умеренный, не делал резких заявлений относительно России», — объяснил экс-депутат Рады.



Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что на избавление от Зеленского может потребоваться год. По его словам, украинского лидера США будут терпеть как минимум до начала 2025 года, после чего главе республики скажут: «До свидания».