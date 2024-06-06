Шольц пообещал ужесточить правила депортации из Германии

Германия ужесточит правила депортации, добавив прославление и публичную поддержку терроризма как одно из оснований, пообещал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его слова передает Reuters.

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«Любой, кто прославляет терроризм, противоречит всем нашим ценностям и должен быть депортирован», — рассказал политик в ходе выступления в бундестаге.



Шольц также заверил, что правительство работает над ужесточением законодательства, планируя депортировать ряд опасных преступников в Афганистан.

Ранее неизвестный с ножом напал на политика партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Мангейме, где ранее уже происходили похожие случаи. Полиция подтвердила произошедшее и начала расследование. Представители АдГ утверждают, что нападавший был «левым экстремистом». Информация на данный момент не подтверждена.