Выделенное Киеву оружие обнаружили у наркоторговцев в Испании

Гражданская гвардия Испании (военизированное формирование, подчиняющееся МВД) сообщила, что действующие в стране наркоторговцы используют вывезенное с Украины оружие.

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Гвардейцы, развернутые на юге Испании, в последнее время наблюдают резкое увеличение количества современного автоматического оружия у преступников, сообщает El Independiente.

Использование штурмового оружия не является чем-то новым. В конце 2018 года наркоторговец, защищаясь от подразделения Национальной полиции по борьбе с наркотиками и организованной преступностью, выстрелил в оперативников из винтовки, когда они собирались войти в дом. В ходе операции была найдена Cetme Type C, военная штурмовая винтовка с боеприпасами, которая, судя по серийному номеру, ранее принадлежала испанской армии.

Однако новшество заключается в том, что если раньше наркоторговцы в основном вооружались автоматами Калашникова, то теперь у них в руках штурмовые винтовки европейского и американского производства. Источники, с которыми удалось связаться, утверждают, что оно поступило с черного рынка, возникшего в результате поставок оружия на Украину.

В сентябре прошлого года Гражданская гвардия провела в Барселоне пресс-конференцию, посвященную изъятию 5,7 тонны наркотиков. Больше всего тогда поразило то, какое оружие изъяли у преступников. Это были штурмовые винтовки AR-10 и APC223, использующие боеприпасы калибра НАТО. Это оружие использовалось наркоторговцами для того, чтобы отстреливаться от полиции.

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Правительство Испании призвали принять "срочные меры в связи с этой крайне серьезной ситуацией". Представитель ассоциации гвардейцев Педро Кармона считает, что из-за распространения этого вида оружия представляет "большую опасность для населения", и требует от Министерства внутренних дел принять меры, чтобы такое оружие не могло быть использовано против агентов, которые борются с наркоторговлей.