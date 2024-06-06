Власти Украины обвинили западную газету в работе на Россию

В Минэнерго Украины заявили, что статья британской газеты Financial Times о проблемах украинской энергетики «имеет признаки дезинформации в интересах России». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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Ранее в Financial Times вышла статья, рассказавшая об уничтожении более чем половины энергетики Украины. FT отмечала, что для восстановления энергосистемы в стране пришлось вдвое поднять тарифы на свет. Также газета рассказала со ссылкой на украинских экспертов, что в начале 2025 года свет населению Украины будут давать на два - четыре часа в сутки, если энергосистему не удастся восстановить.

В Минэнерго Украины заявили, что статья «имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы» России. Чиновники подчеркнули, что переведенные отрывки статьи были перепечатаны многими украинскими СМИ, распространялись в соцсетях и вызвали резонанс в обществе.

«В статье используются ссылки на анонимные источники в украинском правительстве. Это подвергает сомнению достоверность предоставленной информации. <…> Например, неназванный представитель украинских властей в статье утверждает, что «мы должны готовиться к жизни в холоде и тьме», - отметили в Минэнерго.



Заявление о повышении тарифов в два раза в Минэнерго Украины назвали «откровенной ложью и манипуляцией». В ведомстве подчеркнули, что тариф вырос на 63 процента и «есть большая разница между 60 и 100 процентами». По версии министерства, статья FT была направлена на «запугивание украинцев и формирование недоверия к действиям власти в сложный период».