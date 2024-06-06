Глава МИД Венгрии призвал немедленно начать переговоры по Украине

Мирные переговоры по Украине должны начаться сейчас, если конфликт продолжится, это чревато эскалацией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на площадке Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.

По его словам, конфликт между Россией и Украиной не закончится на поле боя, нужно срочно начать мирные переговоры.

До этого дипломат заявил, что будет представлять Венгрию на "саммите мира" по Украине в Швейцарии.

Путин заявил о готовности продолжать переговоры по Украине

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Около половины из них подтвердили свое участие.

4 июня Швейцарская народная партия (SVP) призвала Берн пригласить Россию на соответствующую конференцию. В партии аргументировали это тем, что в противном случае мероприятие выглядит как конференция для противников РФ. В Кремле с позицией партии в целом согласились, отметив, что современная Швейцария ведет политику, далекую от нейтралитета.