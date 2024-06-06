Трамп заявил о приближении третьей мировой войны из-за Украины

Бывший президент США Дональд Трамп предположил, что очередные происшествия, связанные с Украиной, а также речи официальных лиц киевского режима об атаках на регионы РФ приведут к полномасштабному мировому конфликту, передает Fox News.

«Мы ближе к третьей мировой войне. Посмотрите, что происходило в последние несколько дней», – отметил политик.



По словам Трампа, сейчас президент России Владимир Путин рассуждает о применении ядерных типов вооружения, а президент Байден не может найти подходящих слов для ответа.

Он полагает, что все эти вещи приведут к третьей мировой войне. На посту президента США он пообещал быстро урегулировать ситуацию вокруг Украины.

Трамп оценил силы России в конфликте на Украине

Напомним, резкие заявления Владимира Зеленского в адрес Китая, не остались без внимания. Украинский политолог Андрей Золотарев в интервью журналисту Александру Шелесту* заявил, что Зеленский плюнул в Китай, но если Китай ответит, то Зеленский утонет.

*ПРИЗНАН ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА