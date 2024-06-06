Южная Корея отправила в КНДР воздушные шары с листовками и флешками

Группа северокорейских беженцев направила с территории Южной Кореи в КНДР воздушные шары с листовками, осуждающими действия Пхеньяна. Об этом сообщает агентство Yonhap.

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Акцию провело объединение «Коалиция за свободную Северную Корею». Активисты запустили 10 больших воздушных шаров, внутри которых разместили 200 тысяч листовок с критикой северокорейских властей, 5 тысяч USB-накопителей с южнокорейской музыкой и фильмами, а также 2 тысячи однодолларовых чеков.

КНДР прекратит запускать мусор в сторону Южной Кореи, но может начать снова

Напомним, что за последние недели КНДР отправила на территорию Южной Кореи почти 1 тысячу воздушных шаров — к ним были прикреплены пакеты с мусором и навозом. Северокорейское агентство ЦТАК заявляло, что в общей сложности на территорию соседней страны направили 15 тонн мусора. Власти КНДР объясняли, что эти действия являются ответом на распространение пропагандистских листовок Южной Кореей. Кроме того, шары помогают Пхеньяну глушить сигнал GPS в приграничной зоне.

После этого Совет нацбезопасности Южной Кореи решил приостановить действие межкорейского пакта о снижении напряженности до «восстановления взаимного доверия».