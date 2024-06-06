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Япония сочла неприемлемыми слова Путина об условиях возобновления диалога

Японию возмутили слова президента России Владимира Путина о российско-японском диалоге. Об этом сообщает ТАСС.

По словам генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, высказывания лидера РФ о возвращении к диалогу стран только после смены Токио позиции по Украине говорят о несправедливой позиции России.

При этом Хаяси раскритиковал действия РФ на Украине и отметил, что позиция Японии по проблеме северных территорий (части Курильских островов) остается неизменной.

Группировка "Центр" сообщила об уничтожении 400 целей ВСУ

Группировка российских войск "Центр" за сутки смогла уничтожить сразу два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука, поражение было нанесено 400 целям противника. Среди них оказалась такая техника как гаубицы Д-30 и "Мста-Б", минометы и беспилотники.

Минэнерго Украины обвинило FT в работе на Россию

Министерство энергетики Украины решило обвинить британскую газету Financial Times в работе в интересах России. Об этом сообщает ТАСС.

В начале июня в журнале вышел материал о том, что РФ уничтожила более половины энергетики Украины.

Но по мнению министерства энергетики – статья продвигает нарративы врага. А приведенные факты в ней являются недостоверными.

В Думу внесут межфракционный законопроект об отмене ЕГЭ

6 июня в Госдуму внесут межфракционный законопроект о замене ЕГЭ традиционными выпускными экзаменами. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения хотят внести в закон "Об образовании в Российской Федерации".

Согласно документу, ЕГЭ планируют заменить государственной итоговой аттестацией по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов.

По мнению авторов законопроекта – это нововведение повысит уровень знаний школьников.

Природоохранные расходы предприятий РФ выросли до 1,3 трлн рублей

Сумма, которую тратят российские предприятия в целях охраны окружающей среды, выросла до 1,3 трлн рублей в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.

В исследовании аудиторско-консалтинговой сети "Финэкспертиза", опубликовавшей статистику, отмечается, что это на 17,3% больше, чем годом ранее.

При этом фактически треть расходов пришлась на инвестиции в строительство и обновление природоохранной инфраструктуры, а основная часть - на текущие эксплуатационны расходы на защиту природы.