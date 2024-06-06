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Замглавы МИД КНР: Пекин готов развивать сотрудничество с Киевом во всех областях

Китай готов развивать сотрудничество с Украиной во всех сферах.

Замглавы МИД КНР: Пекин готов развивать сотрудничество с Киевом во всех областях
© ТАСС

Об этом сказал замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун, передаёт РИА Новости.

В ходе переговоров между внешнеполитическими ведомствами Китая и Украины в Пекине стороны обменялись мнениями по украинскому кризису, международным и региональным вопросам.

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«Китай готов работать с Украиной для реализации важного консенсуса, <…> содействовать обменам и сотрудничеству во всех областях», — сказал Сунь Вэйдун.

Ранее Киев ответил на призыв КНР о проведении мирной конференции с участием России.

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