Замглавы МИД КНР: Пекин готов развивать сотрудничество с Киевом во всех областях
Китай готов развивать сотрудничество с Украиной во всех сферах.
Об этом сказал замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун, передаёт РИА Новости.
В ходе переговоров между внешнеполитическими ведомствами Китая и Украины в Пекине стороны обменялись мнениями по украинскому кризису, международным и региональным вопросам.
Такое бывает… Китай нашел изящный способ обнулить группировку Starlink
«Китай готов работать с Украиной для реализации важного консенсуса, <…> содействовать обменам и сотрудничеству во всех областях», — сказал Сунь Вэйдун.
Ранее Киев ответил на призыв КНР о проведении мирной конференции с участием России.