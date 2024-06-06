Трамп: США стали "банановой республикой" по уровню инфляции

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что по уровню инфляции Соединенные Штаты стали банановой республикой.

"Вы посмотрите, что происходит с инфляцией. Это инфляция банановой республики <...>. Это должно прекратится, потому что в противном случае у нас не будет страны", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.



Трамп также упомянул проблемы страны из-за ситуации на границе и притока большого числа нелегальных мигрантов.

"Никогда не было такого президента - он [Джо Байден] ужасный президент. Он разрушает нашу страну на границе, позволяет миллионам людей из тюрем, психиатрических лечебниц переходить границу. Он позволяет террористам заполонять нашу страну", - указал политик, подчеркнув, что поэтому предстоящие президентские выборы будут "самыми важными в истории страны".



Ранее члены руководящего комитета Федеральной резервной системы США, выполняющей функции центрального банка страны, выразили обеспокоенность в связи с отсутствием прогресса в снижении инфляции до целевого показателя в 2%.