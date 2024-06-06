Президент Аргентины пообещал отказаться от президентской пенсии

Президент Аргентины Хавьер Милей откажется от пенсии, которая будет положена ему после завершения мандата. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Хавьер Милей уведомит Национальное управление социальной защиты о своем решении отказаться от привилегированной пенсии", - говорится в заявлении.



Текст был опубликован после того, как нижняя палата парламента одобрила законопроект об изменении формулы расчета пенсий в пользу ее повышения. Правительство выступает против инициативы.

"Это безответственный законопроект, который в случае вступления в действие сведет на нет все усилия и достижения в сфере бюджетной дисциплины, которые были достигнуты за последние шесть месяцев", - утверждает офис президента. Как следует из текста, Милей готов наложить вето на законопроект, если он будет одобрен верхней палатой парламента.



В Аргентине особая пенсия положена экс-президентам, а также бывшим вице-президентам и членам Верховного суда. В апреле Национальное управление социальной защиты одобрило назначение особой пенсии предшественнику Милея Альберто Фернандесу в размере 7 млн песо ($7 450).

Милей, вступивший в должность президента 10 декабря 2023 года, в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику и видит решение экономических проблем Аргентины в избавлении от дефицита бюджета за счет сокращения расходов. По данным исследователей Католического университета Аргентины, уровень бедности в стране за первый триместр года вырос на фоне шоковых мер правительства Милея до 55%. В декабре этот показатель составлял 49,5%.