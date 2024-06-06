В США заметили резкое ухудшение ментального состояния Байдена

В США продолжают замечать странности в поведении действующего президента страны Джо Байдена - записки с подсказками, выпадания из ситуации и погружение в прострацию. О его состоянии написала газета Wall Street Journal. Однако Белый дом настаивает, что глава страны бодр и готов к любым испытаниям.

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Заложенная еще со времен президентства Рейгана традиция устраивать пикник на лужайке Белого дома для американских законодателей на этот раз привлекла к себе внимание поведением президента. Без помощи своей жены Байден не смог разобраться куда идти.

Разительные перемены в поведении американского лидера замечают и почти 50 опрошенных Wall Street Journal сенаторов. В заголовке - подозрения на признаки слабоумия, а в тексте статьи - подробные рассказы о странностях в поведении президента США во время непубличных встреч. Политики рассказывают, что в некоторые дни он разговаривает свободно, в другие - бормочет и ориентируется на записи.

В интервью журналу Time, которое станет главным материалом следующего номера, Байден оговаривается, путая Россию и Украину, Путина и Си Цзиньпина - это уже на полях пишет редактор.

«В отчетах говорится, что Байдену тяжело дается общение, он кажется потерянным и путается в событиях, времени и даже в своем местонахождении. Его способность к критическому мышлению снижается с пугающей скоростью. И в таком состоянии он хочет идти на второй срок?», - задается вопросом политический обозреватель Грегг Джарретт.



Про странную взвинченность Байдена в обращении к нации пишет и экс-президент США Дональд Трамп. Их первые дебаты в эфире CNN состоятся уже через три недели. До этого Трамп предложил Байдену пройти проверку на наркотики.

Сам Байден пытается перехватить повестку Трампа, объявляя о введении временного запрета на получение политического убежища для нелегалов со стороны Мексики.

«Мошенник Джо Байден - худший президент в истории США - полностью сдал нашу Южную границу. Его слабость и экстремизм привели к вторжению на границу, какого мы никогда раньше не видели. И теперь он делает вид, что наконец-то что-то делает с границей, но на самом деле это все показуха, потому что он знает, что через три недели у нас дебаты», - считает Трамп.



Американский новостной сайт Axios пишет, что сенаторы сами под разными предлогами избегают присутствовать на мероприятиях с участием Байдена. Они не хотят ассоциироваться с ним перед избирателями, учитывая его рекордно низкий рейтинг.

Ранее сообщалось, что Байден запретил въезд нелегальных мигрантов из Мексики в США. При этом он отметил, что мера «носит непостоянный характер» и будет применяться только в те периоды, когда поток мигрантов превышает пропускные способности на границе двух стран.