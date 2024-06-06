Румынского кандидата на выборах в Европарламент обвинили в фальсификации подписей

Генеральная прокуратура Румынии возбудила уголовное дело в отношении одного из кандидатов на предстоящих 9 июня выборах в Европарламент за фальсификацию подписей поддерживающих его избирателей, а также ведет следствие в отношении лидера одной из парламентских партий за подстрекательство к этой фальсификации.

"В апреле 2024 года лидер парламентской партии, депутат побудил как прямо, так и через третьих лиц ряд членов партии и сотрудников парламента Румынии, работающих в этой партии, фальсифицировать несколько тысяч подписей избирателей, необходимых для регистрации независимым кандидатом своей кандидатуры на выборах в Европарламент 9 июня 2024 года", - говорится в сообщении генпрокуратуры.



"5 июня 2024 года прокурор возбудил уголовное дело в отношении обвиняемого кандидата на выборах в Европарламент в связи с совершением подлога документов и ложными заявлениями", - указывается в нем. Обвиняемый помещен под судебный надзор на 60 дней, и никакое другое лицо не выступает в этом деле в качестве подозреваемого или обвиняемого.

Румынские СМИ уточняют, что обвиняемым кандидатом является Силвестру Шошоакэ, а следствие по делу о подстрекательстве ведется против главы националистической партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симиона.

После публикации сообщения перед зданием генпрокуратуры в среду вечером собрались десятки членов "Альянса за объединение румын", которые протестовали против начатого следствия и выступали в поддержку Симиона. Сам партийный лидер написал в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что цель начатых следственных действий - вывести его партию из предвыборной борьбы. Выборы в Европарламент и в местные органы власти пройдут в Румынии 9 июня, а президентские и парламентские выборы - в сентябре и в декабре этого года соответственно.

Лидеры оппозиционного националистического "Альянса за объединение румын" называют свою партию консервативной и патриотической, однако многие в стране считают ее антидемократической и экстремистской. На последних парламентских выборах в декабре 2020 года она набрала 9,08% голосов, заняв четвертое место среди прошедших в парламент пяти партий.