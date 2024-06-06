ВОЗ: В Мексике умер первый человек от птичьего гриппа H5N2

В Мексике зафиксировали первый случай заражения человеком вирусом птичьего гриппа типа А — H5N2 — с летальным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

— Это первый лабораторно подтвержденный случай заражения человека вирусом гриппа A (H5N2), зарегистрированный во всем мире. Событие может иметь серьезные последствия для общественного здравоохранения, — указано в сообщении.



ВОЗ уведомили о заражении 59-летнего мексиканца 23 мая. 17 апреля у пациента началась лихорадка, одышка, диарея и тошнота. Только спустя неделю он обратился в больницы, его госпитализировали, в тот же день мужчина скончался. 22 мая в Национальном центре гриппа Мексики по результатам исследований подтвердили, что мужчина был инфицирован H5N2.

Заболевший проживал в штате Мичоакан.

По данным организации, в марте 2024 года на домашней птицеферме в этом регионе произошла вспышка H5N2, однако источник заражения погибшего не установлен. Риск для населения Мексики на фоне данного случая в организации оценивают как низкий, отметили в ВОЗ.

В начале декабря прошлого года в Минприроды Дагестана сообщили, что на побережье Каспийского моря специалисты обнаружили уже 2,5 тысячи погибших по неизвестным причинам тюленей. В январе сообщалось, что у погибших на берегу Каспийского моря в Дагестане тюленей обнаружили птичий грипп.