МИД Японии вновь заявил об исходящей от России ядерной угрозе

Глава МИД Японии Ёко Камикава в очередной раз выступила с утверждением, что от России исходит угроза применения ядерного оружия. Эта тема поднималась на регулярной пресс-конференции главы японского внешнеполитического ведомства.

"Россия неоднократно озвучивала предположения о возможности применения ядерного оружия в контексте своего вторжения на Украину. Мы считаем это совершенно непростительным", - ответила она на просьбу прокомментировать высказывания президента РФ Владимира Путина, сделанные им на встрече с главами мировых информационных агентств. Камикава подчеркнула, что Япония, будучи "единственной в мире страной, пострадавшей от ядерных бомбардировок", регулярно доносит до российской стороны свою позицию о недопустимости применения и угроз применения ядерного оружия.



Захарова заявила об утрате Японией суверенитета

Президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств заявил, что Россия в случае угроз считает возможным использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства.

"Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует. У нас же есть ядерная доктрина. Посмотрите, что там написано. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Нельзя относиться к этому легко, поверхностно. Нужно относиться профессионально", - сказал он.



Японские официальные лица, включая премьер-министра Фумио Кисиду и Ёко Камикаву, регулярно выступают с критикой действий РФ на Украине, периодически заявляя о "недопустимости применения и угроз применения Россией ядерного оружия".

Путин 5 июня провел встречу с представителями зарубежных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума. Эта встреча была организована ТАСС и стала первой встречей российского лидера с главами крупнейших международных СМИ с начала специальной военной операции.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Они стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия. В момент взрыва бомбы в Хиросиме, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек, в Нагасаки - 70 тыс. Общее число жертв, включая тех, кто впоследствии умер от лучевой болезни, раковых и других заболеваний, превышает 500 тыс.