Япония сочла неприемлемыми слова Путина об условиях возобновления диалога

Правительство Японии считает "несправедливыми и неприемлемыми" слова президента России Владимира Путина о том, что российско-японский диалог будет возможен после смены Токио позиции по Украине. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

"Мы считаем позицию России, которая пытается переложить ответственность на Японию, несправедливой и совершенно неприемлемой", - отметил он на просьбу журналистов прокомментировать высказывания российского президента. Хаяси в очередной раз подверг критике действия РФ на Украине, а также вновь повторил, что позиция японского правительства по "решению проблемы северных территорий (так в Японии называют южную часть Курильских островов - прим. ТАСС) и заключению мирного договора остается неизменной".



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Президент РФ Владимир Путин, общаясь в Санкт-Петербурге на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств, заявил, что российско-японский диалог будет возможен после смены Токио позиции по Украине.

"Сейчас нет условий для продолжения диалога между Россией и Японией по мирному договору. Мы не отказываемся от того, чтобы его возобновить, но только в случае создания необходимых условий и прежде всего с японской стороны", - сказал Путин. Он подчеркнул, что российская сторона в отличие от Японии ничего не сделала для усложнения двустороннего диалога и отметил "ангажированность Японии в Украинском кризисе".



Москва и Токио с середины XX века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

После введения Токио антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине Россия прекратила консультации с Японией по вопросу мирного договора. Москва также вышла из переговоров с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление для Японии действия статуса партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.