Венгрия не будет принимать участие в операциях НАТО против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не будет участвовать в возможных операциях НАТО против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Mandiner.

По словам Орбана, Венгрия собирается заключить с НАТО соглашение о том, что не будет принимать участие в военных операциях альянса за пределами его стран-членов. К таким операциям относятся и возможные военные мероприятия на Украине.

«Мы хотели бы заключить соглашение с будущим генеральным секретарем о том, что мы не будем участвовать в операциях НАТО против русских на Украине, даже если мы будем членами НАТО. Мы сохраним наше членство, но мы не хотим принимать участие в военных действиях за пределами территории НАТО, и у нас должна быть такая возможность. Юридически она у нас все еще есть, но мы ожидаем, что это будет объявлено политически приемлемой, презентабельной позицией», — заявил Орбан.



Венгерский премьер также добавил, что эта позиция расходится с мнением кандидата на пост генерального секретаря НАТО Марка Рютте. По словам Орбана, Венгрия не сможет поддержать его кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО, если он «возлагает на все государства-члены обязанность участвовать в военных действиях за пределами территории альянса».

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии прокомментировал предложение Евросоюза ввести пошлины на энергию из России.