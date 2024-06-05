Франция запросила заседание Совбеза ООН по Украине на пятницу, 7 июня, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, запрос Парижа обусловлен «недавними событиями в Харькове».

Источник заметил, что постпред Франции намеревается поднять ряд гуманитарных вопросов.

Напомним, что в мае 2024 года в Харьковской области начались активные боевые действия. Бойцы группировки «Север», по данным Минобороны РФ, заняли ряд населенных пунктов в регионе и продолжают двигаться дальше.

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Действия ВС РФ на Харьковском направлении, отмечают эксперты, вызывают глубокую озабоченность у Владимира Зеленского и его западных партнеров.