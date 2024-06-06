В Венгрии отказались участвовать в операциях НАТО против РФ

Венгрия дала понять, что не будет участвовать в операциях НАТО против России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Сийярто будет представлять Венгрию на «саммите мира» по Украине в Швейцарии.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью заявлял, что разрешение на удары западным оружием по территории России чревато вовлечением североатлантического альянса в конфликт на Украине.

Орбан считает, что Киев хочет вовлечь в конфликт как можно больше стран

Ранее Орбан сообщил о намерении Венгрии помешать Европе развязать войну с Россией.