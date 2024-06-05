Франция пригрозила российским дипломатам после слов об инструкторах

МИД Франции пригрозил последствиями посольству РФ в Париже из-за слов российских дипломатов о французских военных инструкторах на Украине. Об этом сообщает агентство AFP.

"Эти заявления не останутся без последствий", - приводятся в публикации слова представителя французского внешнеполитического ведомства Кристофа Лемуана.



МИД Франции, как утверждается, обсуждает возможность вызова российского посла.

Ранее пресс-секретарь посольства РФ в Париже Александр Макогонов отмечал, что отправленные на Украину французские военные инструкторы будут законной целью для российских вооруженных сил.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в последнее время сделал ряд заявлений, из которых следует, что Париж допускает ввод военного контингента НАТО на Украину и, в случае необходимости, готовится провести операции, чтобы "противостоять российским войскам".

Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что НАТО использует украинский кризис как повод для наращивания своих группировок. Запущен очередной этап расширения альянса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что Россия адекватно и заблаговременно реагирует на продолжающееся расширение НАТО.