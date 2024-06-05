Макрон приедет в Швейцарию на конференцию по Украине

В Елисейском дворце сообщили, что президент Франции Эмманюэль Макрон посетит конференцию по Украине в Швейцарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Как сообщает источник, Макрон планирует расширить «политическую и дипломатическую» поддержку Украины. При этом сам Киев, по информации Agence France-Presse, рассчитывает получить на конференции широкую поддержку, а также «выдвинуть условия, необходимые для окончания конфликта».

«Некоторые главы государств, среди которых президент США Джо Байден уже дали знать, что не прибудут на конференцию», — сообщает агентство.



Ранее Макрон пригласил Владимира Зеленского на переговоры в Елисейский дворец.