Ле Пен прокомментировала приглашение Зеленского в Париж

Президент французской парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен осудила президента страны Эммануэля Макрона за приглашение Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Sud Radio.

Напомним, что ранее Макрон пригласил Зеленского выступить нижней палате французского парламента. По мнению Ле Пен, это является свидетельством бедственного положения Макрона на политической арене.

«Суметь попытаться извлечь выгоду из этого в избирательном поле, я нахожу это глубоко недостойным. И я думаю, что господин Зеленский здесь ни при чем, но с этой целью попросить его в последний момент приехать выступить в Национальном собрании... Эммануэль Макрон должен быть в действительно затруднительном положении, чтобы проводить подобные маневры», — заявила она.



Помимо этого Ле Пен заявила, что Макрон «до тошноты» использует конфликт на Украине в качестве политического инструмента.

Ранее Макрон пригласил Зеленского в Елисейский дворец.