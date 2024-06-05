Премьер Словакии дал первый комментарий после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено покушение, заявил, что планирует вернуться к работе в июне-июле. Его слова приводит «РИА Новости».

«Если все пойдет по плану, постепенно вернуться к работе я мог бы на рубеже июня-июля», — сказал Фицо.



Он указал, что не испытывает ненависти к человеку, который стрелял в него. При этом, по словам премьера, в результате покушения у него серьезно пострадало здоровье.

Покушение на премьера было совершено 15 мая, когда он вышел к общественности после заседания правительства страны в Гандлове. В Фицо попало четыре пули, одна из которых пробила ему желудок. Стрелявшего в него задержали, им оказался 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. В настоящее время Фицо проходит реабилитацию дома, он передвигается на костылях и уже может обслуживать себя самостоятельно.