Партия Шольца не поддержала создание комиссии по «Северному потоку-2»

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца не поддержала инициативу партии «Зеленые» о создании парламентской комиссии по «Северному потоку-2». Об этом сообщает депутат от СДПГ Ральф Штенгер, передает Der Spiegel.

© Lenta.ru

«Согласно коалиционному соглашению, правительственные фракции могут подавать заявки только совместно. Думаю, что это очень маловероятно», — сказал он.



Секретарь фракции СДПГ Катя Маст также подчеркнула, что в данный момент переговоров о создании комиссии не ведется.

Ранее немецкая партия «Союз 90/Зеленые» призвала создать комиссию по расследованию строительства российского газопровода. По словам депутата Бундестага от «Зеленых» Феликса Банашака, проект по строительству газопровода стал «самым большим экономическим, энергетическим и внешнеполитическим провалом за все время существования ФРГ».

4 июня из секретных документов стало известно, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель и две коалиции под ее руководством упорно боролись за реализацию проекта «Северный поток-2» и лоббировали интересы «Газпрома».