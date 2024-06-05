Прокурору по делу Трампа пригрозили тюрьмой

Сторонники бывшего американского лидера Дональда Трампа будут добиваться судебного преследования и тюремного заключения в отношении прокурора округа Манхэттен Алвина Брэгга в связи с делом против Трампа в случае победы республиканца на ноябрьских президентских выборах. Об этом сообщил портал Axios.

"Конечно, [Брэгг] должен быть и будет отправлен в тюрьму", - заявил порталу политический консультант Стивен Бэннон, являвшийся ранее старшим советником Трампа.



Как отмечает Axios, другие видные сторонники бывшего американского лидера поддерживают это предложение.

По словам Бэннона, "расследования также должны проводиться в отношении союзников [демократов] по СМИ". Отвечая на вопрос, насколько более агрессивным будет возможный второй срок Трампа на посту президента, он указал, что "эволюция любой войны - революция".

"Со временем это становится только более жестоким", - отметил политконсультант.



Брэгг также ведет дело в отношении Бэннона, которое будет рассматриваться в суде в сентябре.

30 мая жюри присяжных в Нью-Йорке признало Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Республиканец признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Вынесение приговора назначено на 11 июля, то есть за четыре дня до общенационального съезда Республиканской партии, который пройдет 15-18 июля в Милуоки (штат Висконсин).

Американская конституция не налагает ограничений на кандидатов в президенты на основании судимости. Поэтому Трамп сможет как баллотироваться на президентский пост, так и занять его.