В Латвии предложили белорусам и россиянам запретить работать в школах

Фракция оппозиционного Национального объединения в сейме Латвии выступила с инициативой запретить гражданам России и Белоруссии работать в латвийских школах. Об этом сообщает Delfi.

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По данным этой фракции, в школах страны работают 214 граждан России и Белоруссии. По мнению Национального объединения, неприемлемо, что «новое поколение в Латвии воспитывают и учат граждане страны-агрессора».

Отмечается, что фракция подготовила проект парламентского решения, которым министру образования и науки Анде Чакше будет поручено внести поправки, запрещающие гражданам России и Белоруссии работать в латвийских школах.

До этого член Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Кирилл Вышинский заявил, что власти Латвии готовят к депортации более 800 пенсионеров из РФ, которые жили в республике по виду на жительство.