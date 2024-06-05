Писториус рассказал о границах применения немецкого оружия Украиной

Берлин разрешит Киеву использовать свое оружие для ударов по российской территории только вблизи Харьковской области. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус, передает «РИА Новости».

Депутаты бундестага у него спросили, позволит ли Берлин использовать Киеву свое оружие на всей территории России. Писториус ответил, что разрешение канцлера ФРГ «ограничено определенными регионами Украины».

«Что также ограничивает его применение для атак… поэтому, думаю, здесь нечего добавить», — отметил он.



Писториус заявил о необходимости готовиться к войне

Также Писториус заверил, что, несмотря на военную поддержку Украины, Германия не станет «воюющей стороной».