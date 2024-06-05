Депутат Госдумы и журналист Анатолий Вассерман сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский может быть ликвидирован. Однако для этого нужны определенные условия.

— Возможность его убийства была всегда, — подчеркнул политик.



Вассерман пояснил, что аспект устранения украинского лидера связан с результатами президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Депутат утверждает, что Зеленскому следует беспокоиться в случае победы 45-го главы Белого дома Дональда Трампа, передает «Московский комсомолец».

Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая. Таким образом, он перестал быть легитимным президентом страны. Украинские власти объясняют отмену выборов действием военного положения, однако критики режима считают реальной причиной страх лидера за свое место. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Дмитрия Журавлева, как долго Зеленский сможет оставаться у власти.

Заместитель главы офиса президента Украины Ирина Мудрая заявила, что не существует оснований для обращения Владимира Зеленского в Конституционный суд страны касательно своей легитимности.