Пока вы не уснули: огненный гриб на складе ВСУ и обязанности Шойгу и Медведева

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После поражения склада ВСУ в небо поднялся гигантский огненный гриб

Боевики формирований киевского режима в районе населенного пункта Ингулец (Херсонская область) свезли в заброшенное строение большое количество различных боеприпасов.

Российская разведка установила точные координаты объекта, по которому, как сообщается, был нанесен удар из реактивной системы залпового огня 9К57 "Ураган". Точные попадания вызвали пожар - в небо стало подниматься черное облако. Через некоторое время раздался мощный взрыв, и образовался огненный "гриб" диаметром и высотой в несколько десятков метров.

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В Кремле высказались об обязанностях Шойгу и Медведева

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и зампред Совбеза Дмитрий Медведев будут курировать разные направления оборонно-промышленного комплекса. Так об их обязанностях высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Сергей Шойгу занимал должность министра обороны до 7 мая 2024 года, после чего вместе со всем правительством ушел в отставку. Затем Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза, а не его место предложил экономиста Андрея Белоусова.

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Глава Минобрнауки назвал главный вызов для российских вузов

© РИА Новости

Дефицит квалифицированных кадров является основным вызовом для системы высшего образования. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, передает агентство «Прайм».

Министр выступил на пленарном заседании Совфеда. Он отметил, что для обсуждения основных направлений совершенствования системы высшего образования нужно начинать с характеристики главного вызова.

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Министр обороны ФРГ высказался об отправке немецких солдат на Украину

© DPA/TACC

Министр обороны ФРГ Борис Писториус, отвечая на вопросы депутатов бундестага, заявил, что Германия не планирует отправлять немецких солдат на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

На сессии вопросов в бундестаге депутат "Альтернативы для Германии" (АдГ) Рюдигер Лукассен задал вопрос о том, информировали ли немецкое правительство другие страны Евросоюза о планах направить своих солдат на Украину и планирует ли ФРГ отправить своих военнослужащих в зону конфликта.

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В Казахстане объяснили «двойную» позицию по санкциям против России

Власти Казахстана не поддерживают санкции США и Евросоюза против России и других стран, но вынуждены соблюдать такую политику, заявил заместитель премьер-министра республики Серик Жумангарин на брифинге. По его словам, которые приводит ТАСС, ограничения очень сильно задевают страну.

Многие логистические и торговые цепочки разорваны из-за этого. Мы не являемся участником коалиции, не поддерживаем эту санкционную политику односторонне, но мы будем ее соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения, — объяснил заместитель премьер-министра Казахстана.



Жумангарин отметил, что в стране небольшая экономика. Казахстан, добавил политик, не выдержит санкционного давления. Прежде всего речь идет о предприятиях республики.

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Грузия обвинила НАТО в обмане

НАТО обманывала Грузию неточным переводом договора военно-политического блока. Об этом заявила грузинская партия «Сила народа», которая входит в парламентское большинство, пишет ТАСС.

«В переводе исчезла главная оговорка из оригинала устава, что каждая страна сама решает, использовать или нет военную помощь так, как сочтет нужным», — говорится в заявлении политического объединения.



В грузинской версии перевода сказано, что все государства обязаны присоединиться к военному противостоянию и защитить союзника от агрессии, если член НАТО подвергнется атаке. Партия задалась вопросом, зачем нужно вести пропаганду, основанную на лжи, и убеждать народ Грузии, что вступление в альянс означает безопасность и гарантирует мир.

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На «Азовстали» задержали последнего бойца ВСУ

Российские военнослужащие задержали последнего скрывавшегося на «Азовстали» украинского военного, который обосновался в подземных переходах под заводом. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военкор Дмитрий Стешин.

По словам военкора, украинский военный питался крысами и пил техническую воду. На фото, которыми он сопроводил запись, видно, что мужчина очень худой.

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В Кремле уличили Швейцарию в отходе от своего нейтралитета

© РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Швейцария отошла от своего многолетнего нейтралитета, решив провести конференцию по Украине без участия России. Об этом сообщает ТАСС.

Песков прокомментировал позицию Швейцарской народной партии, заявившей, что форум без участия России станет просто «конференцией противников» Москвы. По его словам, в последние годы Швейцария «солидаризировалась с западным меньшинством».

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Бывший спикер-трансгендер* ВСУ объявлен в розыск в РФ

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МВД России объявило в розыск экс-представительницу теробороны Вооруженных сил Украины американку Сару Эштон-Чирилло. Об этом со ссылкой на карточку в базе ведомства пишет РИА Новости.

«Сара Эштон-Чирилло, 09.07.1977. Разыскивается по статье УК», - сообщили в МВД, не уточнив, по какой именно статье ведется розыск.



Эштон-Чирилло является трансгендером*. Она занимала пост спикера Сил территориальной обороны (СТО) Вооруженных сил Украины и отметилась рядом резонансных высказываний о россиянах. В частности, она заявила, что «русские - это не люди». Позже оговорившись, что «пошутила». А незадолго до своего увольнения с поста спикера теробороны, она выступила с обращением, в котором призвала убивать российских журналистов.

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На ПМЭФ представили концепт-кар E-Niva на базе Niva Travel

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АвтоВАЗ показал прототип электрической версии Lada Niva Travel (E-Niva) на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает РБК.

Представитель компании на стенде рассказал журналистам, что на ПМЭФ привезли концептуальный макет. Двигатель имеет номинальную мощность в 60 кВт и максимальную в 120 кВт. Запас хода на одном заряде — 175 км при емкости батареи в 34 кВт.

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