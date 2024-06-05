Посещение Еленой Зеленской Гришковцов рядом с Бердичевым, куда она приехала на открытие построенного на эстонские средства детского дома семейного типа, вызвало возмущение у местных жителей. Их комментарии приводит «Московский комсомолец».

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Издание отмечает, что на встречу с Зеленской с многодетной семьей Мельников, которая переселилась из Краматорска в Гришковцы, «из соображений безопасности» не допустили никого из местных представителей. Даже губернатор области Виталий Бунечко, имеющий звание полковника СБУ, попал в список избранных только после согласования с киевскими властями.

А о том, что встреча вообще была, жители региона узнали из новостей в соцсетях и СМИ. При этом они оставили ироничные комментарии под статьей издания «РИО Бердичев».

«А может, первая леди, Елена Зеленская, проведала бы и Бердичевскую спецшколу-интернат, где обучаются и проживают дети-сироты? Заодно отведала бы этот борщик – водичку бурого цвета с одной разваренной картофелиной? Потому что такое варево готовят именно по той реформе детского питания, которую инициировала Е. Зеленская», - написала Елена Чижова.



Также местных жителей удивило, что детский дом стал «рекламой взрослых». Они напомнили, что помощь обычно выглядит иначе, а то, что происходило в Гришковцах - «типичный пиар и унижение, чтобы дали больше денег».

При этом Зеленская не приехала в сам Бердичев, несмотря на то, что в Бердичевском муздрамтеатре по улице Европейской, 21 «всю неделю тщательно убирали, вычищали близлежащую территорию».

Напомним, что официально срок полномочий мужа Елены Зеленской Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам политик заявлял, что голосование сейчас будет «несвоевременным».