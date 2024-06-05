Грузия обвинила НАТО в обмане

НАТО обманывала Грузию неточным переводом договора военно-политического блока. Об этом заявила грузинская партия «Сила народа», которая входит в парламентское большинство, пишет ТАСС.

«В переводе исчезла главная оговорка из оригинала устава, что каждая страна сама решает, использовать или нет военную помощь так, как сочтет нужным», — говорится в заявлении политического объединения.



В грузинской версии перевода сказано, что все государства обязаны присоединиться к военному противостоянию и защитить союзника от агрессии, если член НАТО подвергнется атаке. Партия задалась вопросом, зачем нужно вести пропаганду, основанную на лжи, и убеждать народ Грузии, что вступление в альянс означает безопасность и гарантирует мир.

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Ранее посольство США в Тбилиси заявило, что закон об иноагентах несовместим с демократическими ценностями, которые являются основой членства в ЕС и НАТО, и подрывает путь евроатлантической интеграции Грузии.