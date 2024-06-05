Премьер-министр Индии подал в отставку

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку вместе с кабинетом министров в ходе встречи с президентом Индии Драупади Мурму.

Президент приняла отставку, она попросила премьера и правительство продолжить работу до формирования нового состава, передает РИА «Новости».

В Индии премьер и правительство по итогам выборов в парламент должны подать в отставку, но обязаны исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

По итогам выборов партия Моди «Бхаратия джаната парти» получила 240 мест в парламенте, на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543.

С учетом голосов партий, входящих в возглавляемый партией Моди «Национально-демократический альянс», политическое образование набирает 292 места в парламенте, это позволит сформировать новое правительство. Ожидается, что оно будет коалиционным.