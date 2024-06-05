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Туск решил сыграть на «российской угрозе» перед выборами

Когда в мае на польского пограничника напал мигрант, пытавший нелегально попасть в страну с территории Белоруссии, на место происшествия поспешил польский премьер Дональд Туск. Он пообещал использовать все необходимые средства, чтобы защитить границу и предотвратить «организованную попытку дестабилизировать Польшу». По версии Bloomberg, Туск решил выдвинуть безопасность на первый план перед выборами в Европарламент 9 июня.

Дезинформационные кампании, которые в ЕС связывают с Кремлем, помогли подъему крайне правых сил в Евросоюзе. На фоне этого Туск обвинил Россию и Белоруссию в использовании мигрантов в качестве оружия. Как заявила варшавский политолог Анна Матерска-Сосновска, Туск пытается «лишить популистов кислорода», продвигая проект укрепления границы «Восточный щит», на который Варшава выделит около 2,5 миллиарда долларов. Перед выборами Туск предупреждает, что Польша находится «в одном шаге от того, чтобы пророссийские одержали взяли верх в Европе».

«Путин получит то, чего хочет»

Немецкий историк, эксперт по Восточной Европе Йорг Баберовски заявил в интервью Der Spiegel, что не ожидает победы Украины. По его мнению, президент России Владимир Путин «в конце концов получит то, чего хочет».

По словам Баберовски, Россия научилась на своих ошибках, приспособилась к конфликту с применением беспилотников, а проблем с производством оружия и боеприпасов у нее нет. Кроме того, в распоряжении российской армии большие человеческие ресурсы, в том числе множество добровольцев. Историк подчеркнул, что Украине не хватает новобранцев, а ее зависимость от американского и европейского оружия растет. При этом западному оружию нужны ремонт и обслуживание, а США и ЕС вряд ли будут предоставлять эти услуги в долгосрочной перспективе, считает Баберовски.

Как США продолжают расшатывать мир

Правительство США имеет более 750 военных баз в 80 странах и глубоко вовлечено во все крупные мировые конфликты, самые недавние из них - в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Но в последнее время начали звучать призывы к властям США пойти еще дальше, рассказал Бенджамин Аяньян в своей статье для The Hill.

После гибели президента Ирана Ибрагима Раиси редакция Wall Street Journal и эксперт Шай Хатири «нагло заявили», что США должны помочь свергнуть иранский режим. На европейском фронте дипломат Виктория Нуланд призвала помочь Украине с ударами по территории России - и президент США Джо Байден недавно согласился на это. По мнению Аяньяна, интервенционистская внешняя политика США исторически дестабилизирует мир. Он отметил, что в 70-х - 80-х США помогали деньгами повстанцам в Афганистане, в том числе исламистским экстремистам, ради борьбы с СССР. В борьбе за власть некоторые из этих повстанцев сформировали террористические группы, которые организовали теракты 11 сентября, заявил автор. Несмотря на распад СССР, НАТО продолжила расширение на восток. Без вмешательства США нынешний украинский кризис, вероятно, никогда бы не произошел, считает автор статьи.

Bloomberg: Россия сблизилась с «ближневосточной Швейцарией»

Оман был удостоен почетного статуса страны-гостя ПМЭФ-2024 (Петербургский международный экономический форум). Это подчеркивает углубление экономических отношений России и Омана с февраля 2022 года, отмечает Bloomberg.

Хотя США и ЕС ввели жесткие санкции против России, богатые восточные страны - ОАЭ, Оман и другие - их не поддержали. Как отмечает Bloomberg, Оман иногда называют «ближневосточной Швейцарией» за его полезную роль в деликатных дипломатических вопросах, включая переговоры, которые привели к ядерной сделке с Ираном в 2015 году. По данным агентства, некоторые российские компании ищут новые юрисдикции, поскольку стоимость жизни в роскошном Дубае выросла, а на местные банки оказывают все большее давление санкции США. При этом запасы сырой нефти Омана выглядят все скромнее по сравнению с другими государствами Ближнего Востока, и стране пригодились бы внешние инвестиции.

В Германии предупредили об «экономической драме»

Немецкий экономист Хенрик Мюллер заявил, что Германия могла бы развиваться гораздо лучше, но пока стране лишь удается стоять на месте. В своей статье для Manager Magazin эксперт назвал это «драмой» и заявил об «обществе в режиме упадка».

Объем экономического производства Германии в реальном выражении все еще ниже уровня последнего квартала допандемийного 2019 года. Нынешние времена Мюллер назвал трудными - коронавирус, затем инфляция, потом украинский кризис, а теперь еще и кризис на Ближнем Востоке - все это влияет на настроения и приносит в жертву экономический импульс. Экономист подчеркнул, что замедление экономического роста наблюдается по всему миру. Он предупредил о риске «упустить будущее», если всё будет продолжаться в том же духе. Очередным тревожным сигналом Мюллер назвал рост нормы сбережений. Это показывает, как неопределенность укоренилась в умах людей.