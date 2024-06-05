Венгрию возмутили намерения Евросоюза относительно России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт считает возмутительным намерение ЕС ввести пошлины на экспорт энергоносителей из Российской Федерации.

"Сейчас в Европе есть попытки ввести "защитные пошлины" на некоторые энергоносители, которые удорожают обеспечение энергобезопасности отдельных стран", - сказал он.



По словам Сийярто, это возмутительно и совершенно неприемлемо.

Министр подчеркнул, что Будапешт отвергает любые санкции, "глядя на цены на электричество".

В Венгрии объяснили зависимость от газа из России

До этого Сийярто заявил, что санкционная политика Европейского союза (ЕС) провалилась. Во время общения с журналистами в Минске по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии он выразил уверенность, что санкционная политика ЕС "определенно провалилась". Дипломат подчеркнул, что "это не политическое заявление, а факт". По его словам, экономика ЕС много потеряла из-за санкционной политики.