Санду лишит званий экс-главу Генштаба армии Молдавии за «связи» с Россией

Бывший глава Генштаба Национальной армии Молдавии Игорь Горган, который подозревается в якобы имевших место связях с российской разведкой, решением президента республики Майи Санду будет лишен воинских званий и наград, сообщил глава администрации президента Адриан Бэлуцел.

Бэлуцел уточнил, что в 2021 году Горгана отстранили от должности. Санду также отзывает у него государственные награды: «За воинские заслуги» (2006) и «Верность Родине» (2015), передает ТАСС.

В среду в СМИ появилась предположительно переписка Горгана, из которой следует, что военнослужащий якобы информировал представителя Главного разведывательного управления России об обстановке в Молдавии, а также передавал российской стороне данные о визитах представителей Минобороны Украины.