«Кардинал мирового правительства» вспомнил душевный разговор с Путиным

Президент России Владимир Путин еще в 2019 году указал основателю Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаусу Швабу на историческую разницу между Россией и Европой. Об этом Шваб рассказал пранкерам Вовану и Лексусу (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые позвонили ему от лица коллеги. Видео разговора с «серым кардиналом мирового правительства» опубликовано в Telegram-канале блогеров.

Шваб признался, что знает Путина еще с 1993 года. Они познакомились, когда будущий глава РФ работал на посту заместителя мэра Санкт-Петербурга. Во время их последней встречи российский президент много говорил о российской истории, как с журналистом Такером Карлсоном.

«Он сказал мне: Россия — не Европа, ты ошибаешься, Клаус. У России своя идентичность, своя душа, своя история и так далее», — сказал Шваб.



Ранее основатель ВЭФ заявил, что «корейский» вариант с замораживанием линии фронта может стать одним из исходов конфликта на Украине. При этом Шваб считает, что Европа должна и дальше использовать в своих интересах Владимира Зеленского, обещая ему то, чего он хочет.