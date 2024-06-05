Экономика Украины после произошедшего там в 2014 году Майдана находится в «катастрофическом состоянии», заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он напомнил, что до этого она была страной с территориальной целостностью и экономикой почти в $200 млрд. Сегодня Украина «уничтожена», приводит его слова ТАСС.

Сегодня страна уничтожена, экономика находится в тяжелейшем, катастрофическом положении, — заявил премьер.



Он посетовал, что Грузии «вечно напоминают Майдан». Приведя доводы, политик подчеркнул, что власти сделают все для того, чтобы не допустить у себя в стране Майдана и «украинизации».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что западные страны могут попытаться организовать к октябрю в Грузии «майданный» сценарий. По его словам, таким образом США и их союзники хотят создать новый очаг напряженности у границ РФ.

В Госдепартаменте США до этого сообщили, что Белый дом планирует ввести визовые санкции против Грузии после принятия властями республики закона «О прозрачности иностранного влияния». По его словам, рестрикции могут быть инициированы Вашингтоном без промедления.

Перед этим там также сообщили, что Грузия рискует возможностью вступить в ЕС и НАТО из-за антизападной риторики и законопроекта об иностранных агентах. Действия правительства республики там посчитали несовместимыми с демократическими ценностями.