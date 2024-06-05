Украинцев предупредили о холодной и темной зиме

Жителям Украины стоит быть готовыми к жизни в холоде и темноте этой зимой, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. Они предупредили, что из-за нанесенного ущерба энергетической системе в зимний период украинцам большую часть суток придется обходиться без электричества.

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Другой источник отметил, что удар по объектам энергоинфраструктуры страны в минувшие выходные был «разрушительным». Газета также привела слова главы отдела исследований в области энергетики и климата Киевской школы экономики Бориса Додонова, заявившего, что Киеву придется снова повышать тарифы.

Если не принять никаких мер, то, согласно нашим прогнозам, в январе, вероятно, население будет получать электроэнергию только от двух до четырех часов [в день], — добавил он.



Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что жителям страны на ближайшие несколько лет придется сделать экономию электроэнергии частью повседневной жизни. Он призвал начать экономить электричество на всех уровнях.

Также ранее в студии украинского телеканала «Рада» во время прямого эфира отключилось электричество. Одна из ведущих студии отметила, что таковы современные реалии страны, в которых им приходится жить.