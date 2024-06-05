Летающие ядовитые пауки захватывают США

Жителей Нью-Джерси и Нью-Йорка предупредили о риске появления гигантских ядовитых пауков Джоро, которые умеют летать и постепенно захватывают север США. Об этом пишет Time.

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«Если вы живете в районе Нью-Джерси и Нью-Йорка, приготовьтесь: вскоре в вашу сторону могут полететь гигантские ядовитые пауки», - отмечается в статье.



По данным издания, компания New Jersey Pest Control, специализирующаяся на борьбе с насекомыми, еще в январе распространила предупреждение о том, что по США распространяются пауки Джоро, местом обитания которых является Азия, в частности, Япония и Китай.

В компании отметили, что эти пауки могут вырасти до 15-20 сантиметров в длину, имеют желтое тело с темными полосками и ядовиты, однако их яд не опасен для человека. При этом особенностью пауков Джоро является то, что они могут преодолевать большие расстояния, выпуская паутину и превращаясь в подобие воздушного шара, переносимого ветром.

Эксперты подозревают, что пауки были завезены в США во время грузовых перевозок и «последствия их прибытия становятся все более очевидными». Считается, что «эпицентром» вторжения пауков Джоро стала Джорджия.

Ранее американские ученые заявили о распространении в США из-за глобального потепления опасных для человека микроорганизмов, живущих как в пресной, так и в соленой воде, в том числе Vibrio vulnificus, которые уже стали причиной гибели человека.