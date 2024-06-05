Президент США Джо Байден прибыл во Францию. Трансляцию из парижского аэропорта Орли вел телеканал BFMTV.

У трапа самолета Байдена встретил французский премьер-министр Габриэль Атталь. По данным телеканала, программа визита 81-летнего американского лидера, учитывая длительный перелет, будет "облегченной".

Байден примет 6-7 июня участие в мемориальных церемониях по случаю 80-й годовщины десантной операции союзников в Нормандии.

8 июня президент США будет находиться в Париже с государственным визитом по приглашению французского коллеги Эмманюэля Макрона. Они проведут переговоры, на которых обсудят ситуацию на Украине, конфликт на Ближнем Востоке и проблемы климата.

Памятные мероприятия, посвященные высадке союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, означавшей открытие второго фронта в Западной Европе, проводятся с участием глав иностранных государств и ветеранов каждые пять лет.