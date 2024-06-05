«Cерый кардинал мирового правительства» раскрыл тайну решения конфликта на Украине

Основатель Всемирного экономического форума, «серый кардинал мирового правительства» Клаус Шваб пообщался с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые позвонили ему от лица коллеги. В видео, опубликованном в Telegram-канале блогеров, он предложил «корейский» вариант решения украинского кризиса.

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По мнению Шваба, наиболее вероятным разрешением ситуации могло бы стать замораживание боевых действий. Для этого необходимо, чтобы обе стороны согласились «хотя бы начать переговоры».

«И конечно, украинцы не могут сдаться, не потеряв политического авторитета. Поэтому нам приходится ждать, пока что-то произойдет, что действительно создаст своего рода необходимость в дискуссии», — сказал основатель ВЭФ.



Владимира Зеленского Шваб предложил использовать для тех или иных европейских нужд, не считая его важной политической фигурой. Он признал, что принятие Украины в ЕС или НАТО не представляется возможным, однако Европа должна продолжать говорить украинскому лидеру то, что он хочет услышать.

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Отдельно основатель ВЭФ высказался о подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». По мнению экономиста, Украина не доверяла Германии и стремилась создать ситуацию, при которой Берлин физически стал бы независим от российского газа.