Премьер Грузии заявил о доказательствах угроз от еврочиновника

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности предъявить доказательства угрозы покушением со стороны одного из еврокомиссаров. Об этом сообщает ТАСС.

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Кобахидзе прокомментировал инцидент с упоминанием покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо еврокомиссаром по расширению Оливером Варгейи. По его словам, речь в ходе телефонного разговора шла о прямой угрозе нападением.

«Если будет интерес со стороны какой-либо страны, я готов предоставить следствию соответствующую информацию и доказательства», — заявил грузинский премьер.



23 мая Кобахидзе сообщил, что в разговоре о принятом законе об иноагентах один из еврокомиссаров припугнул его примером покушения на Фицо. В ответ Варгейи опроверг обвинения, признав, что упоминал атаку на словацкого премьера