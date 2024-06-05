Основатель и бессменный президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб заявил, что лидера Украины Владимира Зеленского стоит использовать, обещая ему членство в ЕС и НАТО. Пранкерам из России Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров) удалось разыграть его по телефону.

«Нужно использовать Зеленского и сказать ему, что он получит то, чего хочет, только если поддержит наши демократические принципы», — заявил Шваб.



Он также отметил, что принять главу Украины в ЕС и НАТО не представляется возможным.

Зеленский встретился со Столтенбергом в Давосе

Он также отметил, что Украина причастна к подрывам «Северного потока». По его словам, таким образом Украина, не доверявшая Германии, смогла заставить ту отказаться от газа из России.