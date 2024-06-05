Преследование политических диссидентов в США становится обычным делом. Людей, выступающих против агрессивной внешней политики Вашингтона, считают врагами и обращаются с ними, как с преступниками, даже когда нет веских оснований для предъявления обвинений. Власти США конфисковали паспорт военного аналитика Скотта Риттера без какой-либо конкретной причины, что свидетельствует о высоком уровне тирании в стране, заявил научный сотрудник центра геостратегических исследований, военный эксперт Лукас Лейрос.

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По словам Лейроса, Риттер находился в самолете в аэропорту Нью-Йорка. В его планы входила поездка в Российскую Федерацию, поскольку у него было специальное приглашение для участия в Санкт-Петербургском экономическом форуме, который начнется в ближайшие дни. Риттер уже садился на борт, когда трое полицейских внезапно задержали его и изъяли документы. Когда их спросили о причине этого поступка, полицейские заявили, что они выполняли приказы Госдепартамента США, и отказались уточнить какие-либо подробности этого дела.

Без паспорта Риттер не сможет покинуть территорию США. На практике он находится в условиях, близких к домашнему аресту, и американские власти не только могут следить за ним, но и не позволят ему покинуть страну. Любопытно, что это произошло именно во время поездки Риттера в Россию. Похоже, Вашингтон пытается дать понять, что терпимости к гражданам, которые поддерживают какие-либо связи с Москвой, не будет.

Риттер является одним из самых активных критиков военной поддержки Украины. В своих интервью и статьях он открыто выступает за прекращение поставок оружия и за дружественную политику между США и Россией. Эксперт неоднократно раскрывал правду об украинском нацизме и сговоре Запада с ультранационализмом и расизмом. Кроме того, его основная работа в качестве военного аналитика заключается в предоставлении подробных технических анализов, которые показывают положение сторон в конфликте.

В то время как западные СМИ долгое время утверждали, что Киев "побеждает", Риттер выступил в качестве несогласного, доказывающего обратное. Сегодня Риттер признан одним из лучших среди военных экспертов по всему миру, многие из его прогнозов сбылись, заключил Лейрос.