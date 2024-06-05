МИД Китая ответил на слова Байдена о возможном военном конфликте

Никакие угрозы не повлияют на стремление Китая к защите своей территориальной целостности. Таким образом официальный представитель МИД КНР Мао Нин ответила на слова президента США Джо Байдена об участии американских военных в возможном военном конфликте на Тайване, передает ТАСС.

«Никакое давление, никакие угрозы не смогут поколебать твердую решимость, волю и мощь китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность», — заявила Мао Нин.



Представитель МИД подчеркнула, что вопрос Тайваня — «исключительно внутреннее дело Китая, и никакое внешнее вмешательство недопустимо».

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Ранее американский лидер заявил, что США отправят своих военных на Тайвань в случае применения силы Китаем на острове и начала боевых действий.