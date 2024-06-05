В Германии встревожились из-за ответа России на удары ВСУ западным оружием

Решение западных стран позволить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить по России иностранным оружием привело к эскалации конфликта и потенциально серьезному ответу Москвы. Об этом заявил немецкий генерал в отставке Роланд Катер в эфире телеканала Die Welt.

«Произошел переход на новую ступень эскалации конфликта. И я вижу на горизонте дальнейшие ступени обострения ситуации, которые могут произойти. Они были обозначены и уже обсуждаются», — рассказал отставной генерал.



Он также заявил, что отправка военных инструкторов НАТО на Украину или использование западных систем противовоздушной обороны (ПВО) на территории России «может вызвать серьезный ответ Москвы».

Байден тайно одобрил нанесение ВСУ ударов оружием США внутри России

Ранее научный сотрудник Болонского университета Николо Фасола заявил, что Москва примет ответные меры в случае пересечения Западом красных линий и одобрения ударов ВСУ по территории России иностранным оружием. Он добавил, что «как Запад, так и Россия опасаются эскалации конфликта».